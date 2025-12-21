У Львові на Різдво снігу не буде

Різдвяні свята у Львові та області не принесуть багато снігу, проте температура знизиться. Детальний прогноз погоди на 24 та 25 грудня повідомили в Укргідрометцентрі.

У середу, 24 грудня, у Львові та на Львівщині буде хмарно. Денна температура повітря становитиме від +4°С до -2°С, вдень опадів не передбачають, проте буде вітряно – 5-10 м/с. Вночі температура становитиме від -2°С до -4°С, можливий невеликий сніг.

У четвер, 25 грудня, синоптики прогнозують хмарність без прояснення та без опадів. Денна температура повітря становитиме від 3°С до -1°С нижче нуля. Вітер південно-східний 3-8 м/с. Вночі температура знизиться від до -6°С.

У п’ятницю, 26 грудня, нічна температура опуститься до -6°С, удень очікують від -3° до -1°, опадів не передбачається, вітер північно-західний, до 10 м/с.