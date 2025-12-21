Бійці щоденно стримують просування російських окупантів

Українські бійці показали умови, в яких оборонці Покровська щоденно стримують просування російських окупантів. Відповідне відео опублікували у неділю, 21 грудня, на сторінці 7-го корпусу Швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Російські війська продовжують інтенсивний натиск на українську оборону у Покровську. Противник застосовує весь наявний арсенал, зокрема, масовані атаки FPV-дронами по одній цілі. Під час однієї з таких атак бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7-го корпусу ДШВ, пересуваючись у приватному секторі Покровська, потрапили під масований удар безпілотників. Протягом 2 хв ворог запустив по десантниках майже 20 ударних БпЛА.