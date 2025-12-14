ЗСУ ведуть активні дії та зачищають населені пункти від росіян

В районі Покровсько-Мирноградської агломерації тривають активні дії українських бійців. У Покровську за кілька тижнів вони змогли повернути під контроль близько 16 км2 у північній частині міста. Про це у суботу, 13 грудня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, в окремі дні кількість боїв на фронті досягає 300, що є найбільшим показником від початку війни. Чисельність російської армії тривалий час становить 710 тис., адже завдяки роботі ЗСУ ворогу не вдається наростити показник і перекрити втрати. Тому у листопаді противник зміг узяти під контроль деякі українські території. Та головнокомандувач наголосив, що заяви російської пропаганди про темпи просування військ РФ не відповідають дійсності.

На деяких важливих напрямках ЗСУ ведуть активні дії та зачищають населені пункти від росіян.

«Тривають наші активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У самому Покровську за крайні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16 км2 у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але продовжується», – додав Сирський.