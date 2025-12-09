Українські військові відійшли з сіл Лисівка та Сухий Яр на Покровському напрямку

Збройні сили України відступили з сіл Лисівка та Сухий Яр, що розташовані на Покровському напрямку Донецької області. Про це у понеділок, 8 грудня, повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ.

Як повідомили військові, у районі Мирнограду ситуація залишається складною. Росіяни продовжують інтенсивні штурми, щоб проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Водночас Сили оборони ліквідують штурмові групи окупантів. Лише протягом доби підрозділи Сил оборони ліквідували 17 окупантів, ще одного – захопили у полон, коли той шукав їжу. Проте, щоб зберегти життя українських захисників, Сили оборони за наказом командування відійшли з двох сіл, що розташовані на напрямку, на більш вигідні позиції.

«За рішенням командування, підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі. Маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби 8 грудня росіяни 36 разів атакували позиції Сил оборони у десятьох населених пунктах. Водночас окупанти втратили 84 військових, серед яких 48 – безповоротно.

