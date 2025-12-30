Будинок слугував екстер’єром для квартири Рейчел, Моніки, Джої та Чендлера у серіалі «Друзі»

Знаковий будинок у Нью-Йорку, в якому за сюжетом жили герої популярного ситкому «Друзі», продали за 32,7 млн доларів. Будівлю купила японська інвестиційна компанія JP Real Estate Group Limited. Про це повідомляє New York Post.

Йдеться про будівлю на 90 Bedford Street у районі Вест-Вілладж, яка слугувала екстер’єром для квартири Рейчел, Моніки, Джої та Чендлера у серіалі «Друзі». Будинок налічує 21 квартиру, які здають у оренду.

Попередній власник Jeff Sutton з Wharton Properties придбав будинок в лютому 2024 року за 18,3 млн доларів. Тепер же він його продав за 32,7 млн доларів, отримавши 79% прибутку від інвестицій.

Новим власником стала японська інвестиційна компанія JP Real Estate Group Limited. Крім будівлі з «Друзів», цього року компанія придбала ще кілька об’єктів нерухомості у Грінвіч-Вілладж та Сохо.

На першому поверсі будівлі розташований ресторан Little Owl, власник якого раніше скаржився на туристичні графіті з мотивами серіалу.