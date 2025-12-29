Протягом 30 грудня буде невеликий сніг

У вівторок, 30 грудня, у Львові та області очікуються сильні пориви вітру та хуртовини, через що синоптики оголосили штормове попередження. Протягом дня також буде невеликий сніг.

Як вказано у прогнозі синоптиків львівського регіонального гідрометцентру, 30 грудня на Львівщині буде хмарно, вночі очікується помірний, а вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура впродовж доби 1 – 6°С морозу.

У Львові температура впродовж 30 грудня становитиме приблизно 2 – 4°С морозу.