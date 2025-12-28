Майже всі дні сніжитиме

В останні дні 2025 року у Львові прогнозують невеликий сніг і мороз. У перші дні 2026 року також сніжитиме, стовпчик термометра підніметься вище нуля. Детальний прогноз погоди на тиждень оприлюднили в Укргідрометцентрі.

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 29 грудня, у Львові буде хмарно. Вночі – сніжитиме, а вдень – опадів не прогнозують. Температура вночі становитиме – 2°-4° морозу, а вдень – 0°-2° морозу. Синоптики Львівського гідрометцентру оголосили штормове попередження.

«По території Львівської області та по місту Львову: 29 грудня збережуться пориви північно-західного вітру 15 -20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

У вівторок, 30 грудня, вночі та вдень буде хмарно, також прогнозують невеликий сніг. Вночі – 2°-4° морозу, а день – 0°-2° морозу.

У середу, 31 грудня, буде хмарно з проясненням, невеликий сніг. Вночі – 5°-7° морозу, а вдень – 5°-3° морозу.

У четвер, 1 січня, також буде хмарно з проясненням, місцями можливий невеликий сніг. Вночі – 10°-12° морозу, а вдень – 4°-2° морозу.

У п’ятницю, 2 січня, теж буде хмарно з проясненнями. Можливий невеликий сніг. Вночі – 6°-8° морозу, вдень – 1°-3° тепла.