Іван Зрайло очолює Стрийську міську лікарню з 2024 року

У четвер, 26 лютого, співробітники СБУ та поліції затримали на хабарі директора Стрийської міської об’єднаної лікарні Івана Зрайла, який також є головою фракції «Європейської солідарності» в Стрийській міськраді. Про це ZAXID.NET підтвердили джерела в правоохоронних органах.

За версією правоохоронців, Іван Зрайло за 3 тис. доларів обіцяв працевлаштувати військовозобов’язаного у міську лікарню з метою оформлення бронювання та уникнення мобілізації.

Згодом у прокуратурі Львівщини розповіли, що в лютому цього року директор медичного об'єднання, який також є депутатом міськради, вимагав та одержав від місцевого мешканця неправомірну вигоду. Службовець обіцяв влаштувати військовозобов’язаного водієм карети швидкої допомоги у підконтрольний йому медзаклад.

«Свої послуги директор оцінив у 3 000 доларів США. Службовця затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України після отримання неправомірної вигоди», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Хабар вилучили в автомобілі затриманого

Затриманому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні хабаря (ч. 3 ст. 368 ККУ).

51-річний Іван Зрайло є директором Стрийської лікарні з 2024 року, раніше працював директором філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Львівський комбінат хлібопродуктів». Також він є депутатом Стрийської міськради кількох скликань. Очолює фракцію «Європейської солідарності».