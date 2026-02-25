Голова ВЛК разом зі спільницею заробляли на ухилянтах

СБУ та оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрили посадовців військово-лікарської комісії при ТЦК у Пустомитах на Львівщині, які сприяли ухиленню військовозобов’язаних від мобілізації. За версією слідства, голова ВЛК Орест Колісник та членкиня комісії Наталія Буденчук визнали непридатними до військової служби та списали з обліку щонайменше дев’ять ухилянтів.

Як повідомили у середу, 25 лютого, у поліції та СБУ Львівщини, у 2022 році голова та членкиня військово-лікарської комісії (терапевтка) підробляли медичні документи про наявність захворювань в ухилянтів, які давали підстави для уникнення призову за мобілізацією.

«Лише за декількома задокументованими епізодами відомо, що таким чином посадовці ВЛК списали з військового обліку дев’ять військовозобов’язаних чоловіків. Зокрема, встановлено, що на основі таких фіктивних меддокументів частина ухилянтів незаконно покинула територію України в час війни», – йдеться в повідомленні СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання посадовців вилучили чорнові записи та медичні документи з доказами протиправної діяльності.

Фігурантам повідомили про підозри за сприяння в незаконному переправленні через кордон та підробці документів (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 ККУ). Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, на списанні з обліку ухилянтів викрили голову позаштатної постійнодіючої військово-лікарської комісії при ІІІ відділі Львівського РТЦК та СП (у Пустомитах) Ореста Колісника та лікарку-терапевтку, членкиню цієї ВЛК Наталію Буденчук.

Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.