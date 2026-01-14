Підозру отримали заступник директора райлікарні та двоє львівських медиків

На Львівщині оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з СБУ викрили заступника директора Новояричівської районної лікарні, лікаря обласного госпіталю ветеранів у Винниках та працівника обласного центру екстреної медичної допомоги, які за хабарі оформляли фіктивні медичні документи для встановлення ІІІ групи інвалідності.

Як повідомили у середу, 14 січня, у прокуратурі та СБУ Львівщини, заступник директора з медичного обслуговування населення районної лікарні на Львівщині організував схему незаконного отримання грошей від 30-річного львів’янина. Посадовець обіцяв оформлення фіктивних медичних діагнозів, видачу виписок про стаціонарне лікування без фактичної госпіталізації, а також прийняття експертною командою позитивного рішення щодо встановлення інвалідності. Свої послуги він оцінював у 10 000 – 15 000 доларів.

До реалізації корупційної схеми посадовець залучив лікаря ортопеда-травматолога обласного госпіталю та працівника міського медичного центру.

Викрито схему оформлення інвалідності за хабарі

«Встановлено, що впродовж квітня-вересня 2025 року підозрювані проводили обстеження та оформляли медичну документацію без фактичного перебування чоловіка на лікуванні. Грошові кошти передавалися частинами – від 300 до 500 доларів США за кожне обстеження та довідку. Ще за 6 500 доларів США посадовець гарантував прийняття членами експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи необхідного для клієнта рішення», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Загалом задокументовано одержання підозрюваними 8 300 доларів. Слідчі перевіряють інформацію щодо можливого виготовлення зловмисниками фейкових документів для ухилення від мобілізації для понад 80 військовозобов’язаних.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозри отримали заступник директора КНП «Новояричівська районна лікарня» Роман Витрикуш, лікар ортопед-травматолог КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи» Юрій Трутяк та медичний працівник КНП ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Павло Куцаба.

Заступнику директора райлікарні повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Двом лікарям інкримінують пособництво в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУ). Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.