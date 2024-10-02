Переправника ухилянтів затримали під час отримання частини грошей

Поліцейські затримали 50-річного львів’янина, який за 10 тис. доларів обіцяв виготовити військовозобов’язаному фіктивні документи про призначення йому групи інвалідності.

За даними поліції Львівщини, львів’янин взявся виготовити документи про фіктивну інвалідність для ухилянта з метою подальшої втечі того за кордон. Вартість такої послуги становила 10 тис. доларів. 30 вересня правоохоронці затримали 50-річного чоловіка під час отримання від клієнта частини грошей – 3 тис. доларів.

Затриманому повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.