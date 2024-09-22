Мостиський районний суд Львівської області виніс вирок 35-річному уродженцю Донецька, який займається ресторанним бізнесом у Трускавці, Олександрові Буриці за спробу виїхати за кордон з підробленими документами про непридатність до військової служби.

За матеріалами справи, уночі 16 серпня цього року Олександр Бурика спробував виїхати за кордон на підставі підроблених документів – тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії про непридатність його до військової служби з виключенням з військового обліку. Його затримали прикордонники в пункті пропуску «Шегині».

Обвинувачений під час досудового розслідування подав заяву про визнання своєї вини.

Суддя Світлана Гіряк визнала Олександра Бурику винним у підробці та використанні завідомо підроблених документів (ч. 1 та ч.4 ст. 358 ККУ) та призначила йому покарання – штраф 11900 грн. На вирок ще може бути подана апеляція.

За даними YouControl, уродженець Донецька Олександр Бурика є власником фірми «Рест-Тайм», що займається ресторанним бізнесом та наданням послуг мобільного харчування в Трускавці. Фірма зареєстрована на вул. Городище,8, де й відомий курортний готель «Ріксос Прикарпаття».

Також Олександр Бурика є директором київської фірми «Стрімлайн», що займається виробництвом машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну.