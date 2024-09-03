Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок 41-річному Миколі Ц., який проігнорував бойову повістку та не прийшов у ТЦК. У суді військовозобов’язаний заявив, що не прийшов у ТЦК, бо того дня був п’яним. Суд призначив йому три роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, мешканець Львівщини Микола Ц. у вересні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Згодом він отримав повістку про необхідність прийти у ТЦК на відправку до військової частини. Чоловік її проігнорував і щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації.

У суді 41-річний Микола Ц. свою провину визнав та розповів, що 16 вересня він пройшов ВЛК і йому дали повістку на 18 число. У вказаний день він прийшов, його «возили по різним частинам, але ніхто його не прийняв». Після цього йому сказали прийти 4 жовтня, у вказаний день він не прийшов у військкомат, бо був п’яним.

Представник ТЦК у суді пояснив, що інколи так буває, що військова частина повертає військовозобов’язаних, не вказуючи причину їх повернення.

Справу розглянув суддя Руслан Шрамко, який дослідив усі матеріали та визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації, призначивши покарання – три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.