Яворівський районний суд Львівщини визнав мобілізованого винним у недбалому ставленні до військової служби, бо він відлучився з військового містечка на кілька годин. За адмінправопорушення йому доведеться сплатити 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, солдат Микола З. проходить військову службу під час мобілізації та має звання солдата. 16 червня він без дозволу відлучився із території військового містечка на кілька годин та цей час проводив на власний розсуд, не перебуваючи на службі.

Щодо військового склали адмінпротокол за фактом недбалого ставлення до служби. На розгляд справи у суді Микола З. не прийшов, але подав до суду заяву, у якій визнав свою провину. У матеріалах справи не вказані причини, чому солдат покидав місце служби.

Справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який дослідив усі матеріали та призначив мобілізованому покарання – 17 тис. грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.