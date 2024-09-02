У військовому містечку на Львівщині солдат важко поранив побратима ножем
На Львівщині суд арештував солдата, який під час нетверезого конфлікту важко поранив іншого солдата ножем. Випадок трапився на території наметового містечка однієї з військових частин.
Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, уродженець Полтавської області, який проходить військову службу у званні солдата, під час раптового конфлікту 23 серпня 2024 року вдарив іншого солдата ножем у груди, завдавши важких травм. Відомо, що нападник перебував на службі у стані алкогольного сп’яніння, а випадок трапився на території наметового містечка однієї з військових частин.
Щодо військового порушили кримінальну справу за ч.1 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Яворівський райсуд уже обрав затриманому запобіжний захід – його арештували на два місяці без права внесення застави. Досудове розслідування справи триває.