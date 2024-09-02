На Львівщині суд арештував солдата, який під час нетверезого конфлікту важко поранив іншого солдата ножем. Випадок трапився на території наметового містечка однієї з військових частин.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, уродженець Полтавської області, який проходить військову службу у званні солдата, під час раптового конфлікту 23 серпня 2024 року вдарив іншого солдата ножем у груди, завдавши важких травм. Відомо, що нападник перебував на службі у стані алкогольного сп’яніння, а випадок трапився на території наметового містечка однієї з військових частин.

Щодо військового порушили кримінальну справу за ч.1 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Яворівський райсуд уже обрав затриманому запобіжний захід – його арештували на два місяці без права внесення застави. Досудове розслідування справи триває.