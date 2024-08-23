Яворівський районний суд Львівщини визнав солдата Юрія К. винним у адмінправопорушенні через надсилання знайомим фото із зазначеними локаціями перебування підрозділу. Суд зобов’язав військового сплатити штраф.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, на початку липня за місцем проходження військової служби Юрія К. у нього за добровільної згоди оглянули мобільний телефон та виявили багато власних фото та відео, а також фото його побратимів. На зображеннях була також зброя, будівлі та фото місць тимчасового розміщення військової частини. У матеріалах справи вказано, що Юрій К. надсилав їх своїм знайомим через телеграм, вказуючи локації підрозділу.

Щодо солдата склали протокол через вчинення адмінправопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-5 КУпАП (порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію). Матеріали до суду скерувало управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. На засідання суду Юрій К. не прийшов та не повідомив причини неявки.

Справу розглянув суддя Дмитрій Поворозник, який дослідив усі матеріали та визнав солдата винним у адмінправопорушенні, призначивши 1020 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.