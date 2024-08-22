Яворівський районний суд Львівщини визнав військового Олександра І. винним у недбалому ставленні до служби. Командир батареї кілька разів не повідомив командування про пиятики підлеглих, яким замість штрафів за порушення дисципліни безпідставно нарахували понад 200 тис. грн премій. Суд призначив Олександру І. 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, командир батареї забезпечення навчального процесу однієї з військових частин Олександр І. протягом 2022-2023 років кілька разів не повідомляв про пиятики своїх підлеглих на службі. Військовий не складав щодо підлеглих протоколи про військове адмінправопорушення (ст. 172-20 КУпАП), і їм безпідставно нарахували понад 200 тис. грн премій, хоча мали б призначити по 17 тис. грн штрафу кожному за порушення дисципліни та пиятику на службі.

Щодо командира батареї склали протокол про адмінправопорушення за фактом недбалого ставлення до військової служби. У суді військовий Олександр І. визнав свою провину та просив суворо не карати.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали та призначила Олександру І. покарання – 17 тис. грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову суду ще можна оскаржити.