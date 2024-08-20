Яворівський районний суд Львівщини визнав стоматолога Яворівської центральної районної лікарні, який є членом військово-лікарської комісії (ВЛК), винним у невчасному поданні декларації про доходи до НАЗК. Суд призначив йому 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, Роман Шавель працює лікарем стоматологом-хірургом Яворівської ЦРЛ та входить до складу ВЛК. Шавель мав подати НАЗК декларацію про доходи за 2023 рік до 1 квітня 2024 року, але надав документ лише 12 липня.

Щодо лікаря склали протокол про адмінправпорушення через невчасне подання декларації. У суді він визнав свою провину та розповів, що забув вчасно подати декларацію. Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали та призначила лікарю покарання – 850 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Згідно з поданою НАЗК декларацією, лікар Роман Шавель у 2023 році отримав 165 тис. грн зарплати у Яворівській ЦРЛ. Станом на кінець 2023 року він мав заощадження (грошові активи) – 20 тис. грн готівкою. У декларації не вказано жодної нерухомості чи авто, які б належали медику, або якими б він міг користуватись.

За даними НАЗК, посадовці мають декларувати усі об’єкти нерухомості, які належать їм або членам їх сімей на праві приватної власності, або перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування. За подання недостовірних відомостей посадовцю мав би загрожувати штраф.