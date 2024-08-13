НАЗК виявило порушення у декларації заступниці керівника апарату Сокальського райсуду Львівщини Ірини Рупи. Посадовиця у своїй декларації, зокрема, не повідомила про отримані 40 тис. доларів подарунку. Щодо неї склали протокол про декларування недостовірних відомостей.

Фахівці Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) провели повну перевірку декларації заступниці керівника апарату Сокальського райсуду Львівщини Ірини Рупи, яку вона подала за 2022 рік. У довідці НАЗК вказано, що посадовиця допустила низку порушень, зокрема забула задекларувати 40 тис. доларів подарунку від батьків.

Ірина Рупа пояснила НАЗК, що її батьки із 2015 року проживають у США і вона разом з членами сім’ї протягом 2018-2022 років відвідувала їх. Під час подорожей батьки допомагали їй грошима, зокрема у 2022 році Ірина Рупа отримала від батьків 40 тис. доларів, які привезла в Україну. Посадовиця заявила, що не знала про необхідність декларувати подаровані гроші. Однак фахівці НАЗК не взяли до уваги таке пояснення, бо посадовиця не вперше подає декларацію про доходи, а робить це із 2016 року.

У декларації Ірини Рупи за 2022 рік також не була вказана позика у 10 тис. доларів, яку взяв її чоловік для купівлі нерухомості. Згідно з даними НАЗК, заступниця керівника апарату суду також не зазначила у своїй декларації причіп, що належить її чоловіку, а також невірно вказала вартість авто Mercedes-Benz E-400 (2015 року випуску), земельної ділянки та житлового будинку у Сокалі. У декларації Ірини Рупи, зокрема, помилково була вказана вартість будинку (109 м2) – 3 млн грн, хоч, згідно з договором купівлі-продажу, його вартість становить 300 тис. грн. Така ж помилка є і з вартістю земельної ділянки – коректна сума 500 тис. грн, а не 5 млн грн. Ірина Рупа пояснила НАЗК, що випадково вказала зайві нулі.

За результатом проведеної перевірки НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення за ч.4 ст.172-6 КУпАП (подання завідомо недостовірних відомостей у декларації), що передбачає штраф від 17 тис. грн до 42,5 тис. грн.