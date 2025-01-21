Червоноградський міський суд Львівської області визнав заступницю керівника апарату Сокальського райсуду Ірину Рупу винною у недостовірному декларуванні на 1,4 млн грн. Суд призначив їй покарання – 25,5 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, НАЗК провело перевірку декларації працівниці Сокальського райсуду Львівщини та виявило недостовірні відомості на 1,4 млн грн. У довідці, яку публікувало НАЗК, йдеться, зокрема, про незадекларовані 40 тис. доларів подарунку, які Ірина Рупа начебто отримала від батьків, які живуть за кордоном, а також 10 тис. доларів позики, які взяв її чоловік. Щодо неї склали протокол про адмінправопорушення через брехню у декларації.

На засідання суду, який розглядав адмінпротокол, Ірина Рупа не з’явилась 15 разів, з яких шість разів працівники поліції не змогли привести її до суду. Суд вважає, що така поведінка Рупи спрямована на затягування справи.

Прокурор у суді розповів, що Ірина Рупа регулярно подає декларації про доходи із 2016 року та не зазначала наявність грошових активів (заощадження). Зокрема, у декларації за 2021 рік працівниця суду не вказала, що у неї чи членів її сім’ї є заощадження.

«Тобто діяла навмисно, приховуючи свої статки. Лише після початку повної перевірки декларації за 2022 рік, внесла відомості про отриманий подарунок від батьків та наявність грошових активів», – вважає прокурор. У 2022 році чоловік Ірини Рупи придбав житловий будинок із земельною ділянкою у Сокалі, а у 2021 році – квартиру у Львові.

Адвокат Ірини Рупи під час єдиного засідання суду, на яке він прийшов, просив закрити справу та заявляв, що НАЗК визначило хибну суму подарунку (40 тис. доларів) і неправильно тлумачило пояснення його клієнтки.

Цю справу розглядав суддя Микола Новосад, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він визнав Ірину Рупу винною у поданні недостовірних відомостей у декларації, призначивши 25,5 тис. грн штрафу. Постанову суду ще можна оскаржити.