НАЗК провело повну перевірку декларації львівського митника Андрія Піха та виявило недостовірні відомості на майже 10 млн грн. Дружина митника не змогла обґрунтувати свої заощадження, які вказані у декларації.

Згідно з довідкою про проведення повної перевірки декларації начальника відділу митного оформлення №4 митного поста Угринів Львівської митниці Андрія Піха за 2021 рік, у митника знайшли низку порушень та неточностей. За даними НАЗК, Андрій Піх вказав недостовірні відомості про заощадження своєї дружини Діани Піх. У декларації за 2021 рік зазначено, що вона зберігає 193 тис. доларів, 128 тис. євро та 750 тис. грн готівкою – 9,9 млн грн за курсом НБУ станом на кінець 2021 року.

За даними, які отримало НАЗК у реєстрі платників податків, офіційний дохід, який отримала Діана Піх із 1998 до 2021 року становить 189,5 тис. грн, також вона не займалась підприємницькою діяльністю. Андрій Піх пояснив, що його дружина сформувала ці заощадження ще до одруження. У 2017 році вона продала майнові права на нежитлові приміщення (апартаменти) у ЖБК «Дипломат Тауер» і отримала 10,7 млн грн.

Покупець, який начебто заплатив Діані Піх 10,7 млн грн за нерухомість у «Дипломат Тауер», протягом 1998-2016 років офіційно отримав 5,9 млн грн (без врахування податків та витрат на життя), що, на думку НАЗК, свідчить про відсутність можливості купити право на нерухомість за 10,7 млн грн.

НАЗК звернулось до ЖБК «Дипломат Тауер» і представник кооперативу заявив, що Діана Піх свій пайовий внесок вносила не грошима, а будівельними матеріалами на загальну суму 7,4 млн грн. ЖБК не надав документів про зарахування матеріалів на баланс кооперативу. У 2017 році суд заборонив вчиняти будь-які дії на ділянці, де було заплановане будівництво, мерія ж закликала не купувати квартири у «Дипломат Тауер», заявляючи про незаконне будівництво. Однак це не завадило Діані Піх продати майнові права на нерухоме майно начебто за 10,7 млн грн. НАЗК посилається також на супутникові знімки земельної ділянки, які свідчать про відсутність будівельних робіт.

Діана Піх також надавала поясненням фахівцям НАЗК, стверджуючи, що вона надала ЖБК будівельні матеріали на 7,4 млн грн. Проте вона не змогла надати підтверджуючих документів щодо джерел отримання грошей на купівлю цих матеріалів, або набуття їх у інший спосіб. У довідці НАЗК вказано, що Діана Піх не була підприємицею, або засновницею якоїсь фірми, діяльність якої була б пов’язана з будівництвом чи дозволила б їй отримати будівельні матеріали на 7,4 млн грн.

Після проведення перевірки НАЗК вважає, що у декларації Андрія Піха є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації), що передбачає від 68 тис. грн до 85 тис. грн штрафу, громадські роботи, обмеження чи позбавлення волі.

Нагадаємо, що у декларації іншого львівського митника, який бореться з контрабандою, НАЗК знайшло порушень на 6,8 млн грн. Заступниця керівника апарату суду на Львівщині не задекларувала 40 тис. доларів подарунку – посадовиця заявила, що не знала про необхідність декларувати подаровані гроші.