Нападника затримала поліція

Поліцейські затримали 39-річного львів’янина, який у підземному переході вдарив ножем свого знайомого і втік. Пораненого знайшли перехожі та викликали «швидку» та поліцію.

За даними поліції Львівщини, інцидент стався 22 липня близько 22:00 у підземному переході на вул. Любінській. Між двома товаришами, жителями Львова віком 37 та 39 років, які розпивали спиртне, виник конфлікт. У результаті старший завдав молодшому удар ножем у живіт. Після цього зловмисник втік з місця події.

Пораненого чоловіка виявила перехожа, яка надала йому першу допомогу та викликала на місце події бригаду медиків. Зараз чоловік перебуває у лікарні.

Вивчивши записи камер спостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили особу втікача та його місце перебування. Затриманому повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.