Нападник та правоохоронець перебувають у лікарні

На Київщині чоловік напав з ножем на поліцейського, який приїхав на виклик щодо домашнього насильства. Правоохоронець був змушений застосувати вогнепальну зброю та вистрелив нападнику у ногу. Про це у неділю, 19 травня, повідомили у прес-службі Нацполіції Київщини.

Зазначається, що опівночі 19 травня до поліції надійшов виклик від 13-річної дівчини. Вона повідомила, що 38-річний батько вчиняє домашнє насильство щодо її матері. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час документування, чоловік вдарив ножем 31-річного правоохоронця та погрожував ножем свідкові.

«Поранений правоохоронець попередив про застосування вогнепальної зброї, здійснив попереджувальний постріл, після чого поранив фігуранта ногу. Правопорушник намагався тікати, однак його затримали», – йдеться у повідомленні.

Поліцейський перебував у бронежилеті, проте чоловік вдарив ножем нижче засобу захисту. Правоохоронця та нападника госпіталізували до лікарні. За даними поліції, наразі загрози для їхнього життя та здоровʼя немає.

Чоловік, який вдарив ножем поліцейського

У поліції зазначають, що після надання необхідної медичної допомоги нападника доставлять до ізолятора тимчасового тримання.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у суботу, 11 травня, у центрі Броварів, що на Київщині, рецидивіст кинув гранату у поліцейського, який прибув на виклик. Внаслідок вибуху зловмисник та правоохоронець отримали поранення.