Чоловік у центрі міста кинув гранату у поліцейського

У суботу, 11 травня, у центрі Броварів, що на Київщині, чоловік кинув гранату у поліцейського. Внаслідок вибуху зловмисник та правоохоронець отримали поранення. Про це повідомили у Telegram-каналі міністерства внутрішніх справ України.

За даними міського голови Ігоря Сапожка, вибух стався приблизно о 20:40 на бульварі Незалежності, в біля магазину «Червоний маркет».

Як повідомили у МВС України, патрульні поліцейські Броварського районного управління увечері отримали виклик щодо хуліганських дій. Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся тікати, поліцейський почав його переслідувати.

«Зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця. Унаслідок вибуху поранення отримав поліцейський та сам правопорушник», – йдеться у повідомленні МВС.

У МВС зазначили, що травмованим надають медичну допомогу.

У Telegram-каналі місцевого сайту новин «Трибуна-Бровари» опублікували відео з місця події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю (ст. 348 ККУ та ч. 1 ст. 263 ККУ).

Нагадаємо, вдень суботи, 11 травня, на об’їзній дорозі Вінниці у ДТП загинули троє поліцейських.