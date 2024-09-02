Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав місцевого мешканця винним у непокорі розпорядженню правоохоронців. За відмову показати свої документи чоловіку доведеться сплатити штраф.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, випадок трапився 22 липня цього року на вул. Грушевського у Стебнику. Василь Коншин відмовився показати свої документи працівникам поліції, через що на нього склали протокол про адмінправопорушення за ст.185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків).

У матеріалах справи не вказано обставин цього випадку, зокрема чому поліція вирішила перевірити документи чоловіка, а також причини відмови показати паспорт. На засідання суду мешканець Львівщини не прийшов, тому справу розглядали за його відсутності. Суддя Руслана Курус визнала його винним у непокорі поліції та призначила покарання – 136 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. На постанову ще можна подати апеляцію.