Червоноградський міський суд Львівської області виніс вирок мешканцю Львівщини, який пропонував 200 євро хабара поліцейським, щоб його не притягнули до відповідальності за п’яну їзду. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу за хабарництво, а 200 євро конфіскував у дохід держави.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, випадок трапився на початку червня на вул. Степана Бандери у Червонограді. Роман Луцик їхав за кермом авто Fiat Doblo і під час перевірки документів поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився від проходження перевірки та запропонував поліцейським 200 євро хабара, щоб уникнути покарання. Від хабара поліцейські відмовились і викликали слідчих, які порушили щодо Луцика кримінальну справу.

Під час розгляду справи у суді обвинувачений визнав свою провину у спробі підкупу поліції, а також зазначив, що відмовився від перевірки на стан сп’яніння, бо перед цим випив пиво.

Суддя Андрій Жураковський визнав обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, призначивши 17 тис. грн штрафу, а 200 євро конфіскував у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити. Додамо, що раніше Романа Луцика покарали й за нетверезу їзду – суд оштрафував його на 17 тис. грн та заборонив керувати транспортними засобами протягом року.