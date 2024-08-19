53-річний водій був у сильному алкогольному сп’янінні

У Львові патрульні виявили нетверезого 53-річого водія Ford Focus, який пошкодив два припарковані авто, а під час складення адмінматеріалів заснув просто у салоні машини. Про це 19 серпня повідомила патрульна поліція Львівщини.

За даними патрульних, випадок трапився на вул. Чигиринській. 53-річний водій Ford Focus пошкодив два припарковані автомобілі Daewoo Lanos та Peugeot 508. Патрульні були очевидцями ДТП.

53-річний водій був у сильному алкогольному сп’янінні. Перевірка на алкотестері показала результат 2,8 проміле, що у 14 разів перевищує допустиму норму алкоголю. Поки патрульні оформляли усі необхідні адміністративні матеріали, водій заснув. На нього склали протокол за нетверезу їзду та вчинення ДТП.