Сихівський районний суд Львова визнав матір неповнолітнього хлопця винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, бо її син виїхав на електросамокаті на пішохідних перехід та спричинив ДТП. За адмінправопорушення матір підлітка оштрафували.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, випадок трапився 10 липня 2024 року на проспекті Червоної Калини неподалік будинку №80. Неповнолітній хлопець їхав на електросамокаті по пішохідному переходу та спричинив ДТП із автомобілем Nissan. Підліток порушив ПДР, але оскільки він неповнолітній, то його не можуть притягнути до відповідальності.

Поліція склала протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків на його матір Оксану Кошелик, яка визнала свою провину у суді. Справу розглянула суддя Оксана Беспальок та визначила жінці покарання – 850 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Додамо, що нещодавно на Львівщині суд визнав збитого автомобілем пішохода винним у порушенні ПДР – чоловік раптово вийшов на дорогу та не мав світловідбиваючих елементів на одязі.