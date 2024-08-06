Галицький районний суд Львова виніс вирок львів’янину Роману Шпуляру за опір представникам поліції. Шпуляр за кермом Lexus LX570 їздив смугою громадського транспорту у Львові, не реагував на вимогу зупинитись і згодом вдарив поліцейського. Суд призначив покарання – 20,4 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, львів’янин Роман Шпуляр вранці 5 лютого 2021 року керував авто Lexus LX570 та їхав смугою громадського транспорту. На перехресті вулиць Городоцька та Чорновола поліцейські виявили порушення ПДР водієм кросовера та намагались зупинити авто (подавали звукові сигнали, увімкнули проблискові маячки), але водій ігнорував вимоги поліції.

Згодом після зупинки авто львів’янин чинив спротив правоохоронцям, вдаривши одного з поліцейських у груди та розпочавши штовханину. Окрім порушень ПДР, Роман Шпуляр вчинив кримінальне правопорушення за ч.2 ст.342 ККУ (опір правоохоронцям). У суді він визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Віталій Стрельбицький, який дослідив усі матеріали та визнав львів’янина винним у вчиненні опору правоохоронцям, призначивши йому покарання – 20,4 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.

Додамо, що Роман Шпуляр є раніше судимий за вчинення крадіжки, також у судовому реєстрі є інформацію про притягнення чоловіка до адмінвідповідальності, зокрема за нетверезу їзду.