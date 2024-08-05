Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у вчиненні дрібного хуліганства військового Романа К., який у нетверезому стані вчинив конфлікт із провідницею потяга та розбив вікно міжвагонних дверей. Суд призначив Роману К. покарання – 119 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, випадок трапився 8 червня 2024 року у тамбурі електропотяга, який курсував за маршрутом «Лавочне-Львів». Військовий Роман К. розбив вікно у міжвагонних дверях та конфліктував із провідницею. За даними правоохоронців, Роман К. перебував у нетверезому стані – 1,5 проміле алкоголю.

Щодо порушника поліція склала протокол про вчинення адмінправопорушення через дрібне хуліганство (ст.173 КУпАП). На засідання суду Роман К. не прийшов, але в письмових поясненнях визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Василь Бораковський, який визнав Романа К. винним у дрібному хуліганстві та призначив йому 119 грн штрафу та зобов’язав сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.