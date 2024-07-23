Червоноградський міський суд Львівщини визнав винною у дрібному хуліганстві нетверезу жінку, яка неадекватно поводилась та стрибала по чужих авто у Червонограді. Суд призначив їй 51 грн штрафу за дрібне хуліганство і 170 грн за непокору поліції.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився 6 липня 2024 року на вул. Корольова у Червонограді. Приблизно о 21:30 Ніколь Ковальчук перебувала у нетверезому стані, шарпала людей за одяг, матюкалась до них та стрибала по чужих автомобілях. Жінка не реагувала про прохання припинити хуліганство.

На місце викликали поліцію, яка склала щодо червоноградки протокол про адміністративне правопорушення через дрібне хуліганство та через непокору поліції, оскільки жінка матюкалась до них. У суді вона визнала свою провину.

Справи розглянула суддя Неля Отчак, яка дослідила усі матеріали та призначила порушниці покарання – 51 грн штрафу за дрібне хуліганство та 170 грн за непокору поліції, зобов’язавши також сплатити 1210 грн судового збору за розгляд двох справ. Постанови ще можна оскаржити.