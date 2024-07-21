Залізничний районний суд Львова визнав винним у вчиненні дрібного хуліганства громадянина Білорусі, який справляв природні потреби з вікна будинку у Львові. За адмінправопрушення суд призначив хулігану 51 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у липні, випадок трапився 16 травня 2024 року близько 08:00 на одній з вулиць у Залізничному районі (адресу приховано). Громадянин Білорусі Олексій Бочкар перебував за місцем свого проживання і справляв природні потреби з вікна на другому поверсі.

Про цей випадок повідомили поліції, яка склала на білоруса протокол про адмінправопорушення через дрібне хуліганство. На розгляд справи у суді порушник не прийшов.

Справу розглянув суддя Андрій Кирилюк, який дослідив усі матеріали справи та визнав громадянина Білорусі винним у дрібному хуліганстві, призначивши покарання – 51 грн штрафу, а також зобов’язавши сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.