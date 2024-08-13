Жовківський районний суд Львівщини визнав винним у порушенні ПДР місцевого мешканця, який раптово вийшов на дорогу та спричинив аварію з автомобілем. За рішенням суду, пішохід заплатить 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, випадок трапився приблизно о 22:00 20 квітня на трасі Львів-Рава-Руська. Василь Маньковський вийшов на дорогу без світловідбиваючих елементів, не переконався у відсутності небезпеки та спричинив ДТП із автомобілем Citroёn. Унаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження, а машина – механічні пошкодження.

Поліція визнала, що винуватцем цієї аварії є пішохід, тому склала на нього протокол про порушення ПДР. Під час засідання суду мешканець Львівщини визнав свою провину. Справу розглянув суддя Володимир Мікула, який призначив порушнику 850 грн штрафу та зобов’язав сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.