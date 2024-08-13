Поліцейські оперативно знайшли автомобіль Infiniti, що мав сильні пошкодження, характерні для ДТП

Пустомитівський районний суд Львівщини виніс вирок водію Infiniti QX50, який на смерть збив 42-річного пішохода та втік з місця ДТП. Винуватець аварії уник тюремного ув’язнення, яке йому замінили на іспитовий строк.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, аварія трапилась 30 жовтня 2021 року приблизно о 23:30 на трасі Львів-Шегині, у селі Конопниця біля Львова. Іван Постолатій їхав за кермом Infiniti QX50, збив 42-річного пішохода та покинув місце ДТП. Щодо водія порушили кримінальні провадження за фактом вчинення смертельної ДТП та залишення людини у небезпеці. У матеріалах справи вказано, що у крові загиблого виявили 3,85 проміле алкоголю.

У вироку суду вказано, що Іван Постолатій є уродженцем Одеської області та зареєстрований як ФОП. Поліція, інформуючи про цю ДТП, вказувала, що 33-річний водій живе у Львові. Поліція заявляла, що водій перебував у стані наркотичного сп’яніння та керував авто без посвідчення водія. Однак у вироку суду цієї інформації немає.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що того вечора їхав зі своєю цивільною дружиною на авто Infiniti QX50 з Польщі до Львова. Водій стверджує, що у селі Конопниця відчув сильний удар в передню частину авто, зупинився та побачив пошкоджений бампер. Біля авто він нікого не виявив, тому припустив, що збив якусь тварину, і поїхав геть. Згодом поліція його затримала і сказала, що він причетний до ДТП. Іван Постолатій заявив, що шкодує про вчинене та просив суд його суворо не карати. Сестра загиблого повідомила суду, що немає претензій до обвинуваченого.

Справу розглянув суддя Дмитро Кукса, який дослідив усі матеріали та визнав обвинуваченого винним у вчиненні смертельної ДТП та залишенні людини у небезпеці. Йому призначили 5 років тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами, але звільнили від тюремного ув’язнення з іспитовим строком у 3 роки. Вирок ще можна оскаржити.