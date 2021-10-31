Поліцейські оперативно знайшли автомобіль Infiniti, що мав сильні пошкодження, характерні для ДТП

33-річний мешканець Львова збив на смерть пішохода на трасі Київ-Чоп і втік з місця події. Поліцейські оперативно знайшли винуватця ДТП за уламками з його автомобіля. Його перевірили на вміст алкоголю у крові і якщо результат буде позитивний, водія чекає тюрма.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини, ДТП трапилась увечері суботи, 30 жовтня, у селі Конопниця біля Львова. Автомобіль Infiniti збив 42-річного пішохода і втік з місця події. Від отриманих травм пішохід загинув на місці.

Коли на виклик про ДТП приїхали патрульні поліцейські, то помітили на місці події уламки від машини Infiniti. Поліцейські почали розшук автомобіля і зупинили його на трасі Київ — Чоп. У автомобіля було побите лобове скло, погнутий капот та інші харакетрні після ДТП пошкодження.

За кермом автомобіля перебував 33-річний мешканець Львова, а його 33-річна пасажирка виявилася власницею цього автомобіля. Обох осіб перевірили на стан сп'яніння, однак в поліції не повідомляють результат цієї перевірки.

Додамо, що з 17 березня винуватці смертельних ДТП, які були нетверезими за кермом, отримують лише реальні терміни у тюрмі. Втеча з місця ДТП вважаться обтяжуючою обставиною в таких справах.