Заступниця декана фармацевничного факультету приватного «Львівського медичного університету» Оксана Мельник

Залізничний районний суд Львова виніс вирок заступниці декана фармацевничного факультету приватного «Львівського медичного університету» Оксані Мельник за вимагання та отримання хабара від студентки. Суд призначив посадовиці покарання – 34 тис. грн штрафу з забороною працювати на певних посадах протягом року.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, заступницю декана фармацевничного факультету приватного «Львівського медичного університету» Оксану Мельник звинувачували у отриманні 400 доларів хабара за складення державної атестації.

За даними правоохоронців, у травні 2024 року Оксана Мельник вимагала 400 доларів у студентки за успішне та безперешкодне складення державної атестації. Викладачка заявила, що якщо студентка заплатить хабар, то може навіть не приходити на складення атестації. 31 травня Оксана Мельник отримала гроші від посередника, після цього її затримали правоохоронці та повідомили про підозру за ч.3 ст.368-3 ККУ.

У суді викладачка визнала свою провину та підтвердила, що 31 травня отримала 400 доларів хабара від посередника за допущення до державної атестації та її успішне складення студенткою.

Справу розглянув суддя Дмитро Боровков, який дослідив усі матеріали та призначив Оксані Мельник покарання – 34 тис. грн штрафу із позбавленням права займати керівні посади в юридичних особах приватного права на один рік. Вирок ще можна оскаржити.

Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, ВПНЗ «Львівський медичний університет» зареєстрований у 2022 році, його засновниками є два приватні львівські медичні фахові коледжі – «Медик» та «Монада». Генеральним директором та кінцевим бенефіціарним власником медуніверситету є Ігор Гайдучок, йому також належать і ці два медичні коледжі.