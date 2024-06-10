Заступницю декана фармацевничного факультету приватного «Львівського медичного університету» затримали під час отримання 400 доларів хабара від студентки. Викладачка вимагала гроші за успішне складення іспитів.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, заступниця декана фармацевничного факультету ВПНЗ «Львівський медичний університет» у травні 2024 року вимагала 400 доларів у студентки за успішне та безперешкодне складення державної атестації. Викладачка заявила, що якщо студентка заплатить хабар, то може навіть не приходити на складення іспитів.

Дівчина погодилась на пропозицію і звернулась до правоохоронців. Уже під контролем поліції 31 травня вона передала гроші заступниці декана, після чого посадовицю затримали. Викладчці повідомили про підозру за ч.4 ст.368-3 ККУ.

Суд уже обрав запобіжний захід викладачці – 242 тис. грн застави та відсторонив від посади заступниці декана фамацевтичного факультету на два місяці. Досудове розслідування у цій справі триває.

Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, ВПНЗ «Львівський медичний університет» зареєстрований у 2022 році, його засновниками є два приватні львівські медичні фахові коледжі – «Медик» та «Монада». Генеральним директором та кінцевим бенефіціарним власником медуніверситету є Ігор Гайдучок, йому також належать і ці два медичні коледжі.