Посадовицю приватного медуніверситету у Львові звинуватили у хабарництві
Заступниця декана вимагала 400 доларів за успішне складення іспитів
Заступницю декана фармацевничного факультету приватного «Львівського медичного університету» затримали під час отримання 400 доларів хабара від студентки. Викладачка вимагала гроші за успішне складення іспитів.
Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, заступниця декана фармацевничного факультету ВПНЗ «Львівський медичний університет» у травні 2024 року вимагала 400 доларів у студентки за успішне та безперешкодне складення державної атестації. Викладачка заявила, що якщо студентка заплатить хабар, то може навіть не приходити на складення іспитів.
Дівчина погодилась на пропозицію і звернулась до правоохоронців. Уже під контролем поліції 31 травня вона передала гроші заступниці декана, після чого посадовицю затримали. Викладчці повідомили про підозру за ч.4 ст.368-3 ККУ.
Суд уже обрав запобіжний захід викладачці – 242 тис. грн застави та відсторонив від посади заступниці декана фамацевтичного факультету на два місяці. Досудове розслідування у цій справі триває.
Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, ВПНЗ «Львівський медичний університет» зареєстрований у 2022 році, його засновниками є два приватні львівські медичні фахові коледжі – «Медик» та «Монада». Генеральним директором та кінцевим бенефіціарним власником медуніверситету є Ігор Гайдучок, йому також належать і ці два медичні коледжі.