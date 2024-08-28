Сокальський районний суд Львівщини визнав інспектора Олега К. винним у порушенні правил несення прикордонної служби. Через сон на посту під час чергування прикордонник заплатить 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився на початку серпні 2024 року на території Белзької ОТГ Червоноградського району Львівщини. Інспектор прикордонної служби Олег К. під час охорони кордону на нічному чергуванні спав на посту.

Щодо військового склали протокол про адмінправопорушення. На засідання суду Олег К. не прийшов, але у матеріалах справи є його заява про визнання провини. Справу розглянула суддя Тетяна Струс, яка дослідила усі матеріали та призначила прикордоннику 17 тис. грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.