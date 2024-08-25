Володимир-Волинський міський суд Волинської області визнав штаб-сержанта Сергія К. винним у недбалому ставленні до військової служби. Його зобов’язали сплатити 17 тис. грн штрафу через не підключений під час знеструмлення генератор для приміщення варти.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, випадок трапився 21 травня на території однієї з військових частин на Волинці. Начальник варти, штаб-сержант Сергій К., під час знеструмлення не підключив генератор та не забезпечив освітлення у вартовому приміщенні, хоча, відповідно до інструкції, був зобов’язаний це зробити.

Щодо Сергія К. склали протокол про адмінправопорушення через недбале ставлення до служби. У суді штаб-сержант визнав свою провину та пояснив, що не підключив генератор, бо було мало бензину, який необхідний для його роботи. При цьому він доповів начальству, що не вмикатиме генератор через нестачу бензину.

Суддя Ірина Кусік дослідила усі матеріали справи та призначила покарання – 17 тис. грн штрафу, зобов’язавши сплатити також 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.