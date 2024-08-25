Яворівський районний суд Львівщини визнав військового Романа С. винним у самовільному залишенні місця служби. Мобілізований був відсутній у військові частині один день і суд призначив йому покарання – утримання на гауптвахті протягом 10 днів.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, випадок трапився наприкінці червня. Мобілізований Роман С. самовільно покинув територію однієї з військових частин 28 червня, а вранці 29 червня уже був на службі.

Щодо Романа С. склали протокол про адмінправопорушення. У суді він визнав свою провину та просив суворо не карати. У матеріалах справи не вказані причини, чому військовий покинув місце служби.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали та призначила Роману С. покарання – арешт з утриманням на гауптвахті протягом 10 днів. Він також має сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.