Івано-Франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов старшого солдата, якого військова частина відмовилась звільнити зі служби за сімейними обставинами. Дії командування суд визнав протиправними та зобов’язав прийняти відповідне рішення.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, до суду із позовом до військової частини звернувся страшний солдат. Військовий у грудні 2023 року хотів звільнитись із служби за сімейними обставинами – для догляду за матір’ю, яка потребує постійного стороннього догляду. Командування військової частини відмовило у задоволенні рапорту солдата. Військовий не погодився з цим рішенням і оскаржив його у суді.

Представник військової частини надав суду відзив на позовну заяву, у якій заявив, що «документом, який підтверджує необхідність здійснення догляду за особою понад 18 років є висновок МСЕК, а не висновок ЛКК. Тому, доданий позивачем до рапорту висновок лікарсько-консультативної комісії не може бути належним документом, який дає підстави для звільнення за сімейними обставинами».

Справу розглянув суддя Юрій Бобров, який вважає підстави відмови помилковими і необґрунтованими, такими, що суперечать нормам законодавства. На думку судді, подані позивачем разом з рапортом про звільнення документи є достатні та підтверджують право на звільнення з військової служби.

«З аналізу наведених нормативних актів в контексті розподілення повноважень між ЛКК та МСЕК, суд вважає, що висновок про необхідність постійного стороннього догляду за хворими, незалежно від віку, може встановлюватися лікарсько-консультативною комісією медичного закладу», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнав протиправною відмову командування військової частини у звільненні солдата зі служби та зобов’язав повторно розглянути рапорт, врахувавши висновки суду. Рішення ще можна оскаржити.