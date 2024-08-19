Львівський окружний адмінсуд зобов’язав Держприкордонслужбу України (ДПСУ) звільнити сержанта з військової служби через необхідність постійно доглядати за бабусею із першою групою інвалідності. Раніше представник ДПСУ відмовив військовому у задоволенні рапорту на звільнення зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, до суду звернувся сержант Олександр К., який із березня 2022 року проходить військову службу під час мобілізації у прикордонному загоні ДПСУ. Військовий у лютому 2024 року подав рапорт на звільнення зі служби через необхідність доглядати 87-річну бабусю із першою групою інвалідності. Однак йому відмовили у задоволенні рапорту. Офіційною причиною є те, що сержант не надав довідку про склад сім’ї, яка б підтвердила, що у бабусі немає інших родичів, які могли б за нею доглядати. У разі надання такого документа рапорт обіцяли розглянути повторно. Не погоджуючись із відмовою, військовий звернувся до суду.

Справу розглянула суддя Ольга Кисильова, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. На думку судді, представник ДПСУ, стверджуючи, що надані позивачем документи не підтверджують відсутності інших осіб, які можуть доглядати за бабусею, підміняє одну підставу звільнення, передбачену пп. г п.2 ч.4 ст.26 Закону №2232-XII (постійний догляд за особою з інвалідністю I групи), іншою – постійний догляд за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Суддя вважає, що подані військовим документи підтверджують його право на звільнення з військової служби для догляду за бабусею із першою групою інвалідності. На думку судді, у позивача немає потреби доводити відсутність інших людей, які б могли здійснювати такий догляд.

Позов сержанта повністю задовольнив суд, визнавши бездіяльність ДПСУ протиправною та зобов’язавши звільнити позивача з військової служби. Рішення ще можна оскаржити.