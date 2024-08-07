Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність районного ТЦК та СП щодо неналежного розгляду заяви мешканця Львівщини про отримання ним відстрочки від мобілізації. ТЦК зобов’язали розглянути заяву про надання відстрочки, враховуючи висновок суду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, до суду з позовом до Золочівського районного ТЦК та СП звернувся мешканець Львівщини. Батько позивача має другу групу інвалідності, тому військовозобов’язаний просив ТЦК надати йому відстрочку від мобілізації, згідно статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У ТЦК відмовились розглядати його заяву на отримання відстрочки, заявивши, що їм «заборонено одноосібно приймати рішення щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову під час мобілізації». Таку заяву начебто має розглядати комісія військової адміністрації. Проте у Золочівській РВА повідомили, що такої комісії у них немає.

Військовозобов’язаний звернувся до суду, щоб визнати протиправною бездіяльність ТЦК та отримати відстрочку від мобілізації, згідно з законом.

Представник ТЦК подав до суду відзив на позовну заяву та виступив проти її задоволення. Він розповів, що на день подання заяви позивач мав відстрочку від мобілізації. ТЦК направило лист чоловіку з проханням прийти у військкомат з військово-обліковим документом. За даними представника ТЦК, у липні 2023 року позивач прийшов та у грубій формі вимагав надати йому відстрочку. Військово-облікований документ позивача втратив чинність, його потрібно було замінити на новий, його скерували на ВЛК, але він її не прийшов. Згодом у вересні позивач надіслав ТЦК лист з проханням надати йому відстрочку на підставі статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і йому відповіли, що такі рішення прийматимуть комісії при районних військових адміністраціях.

Справу розглянула суддя Роксолана Качур, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона визнала, що районний ТЦК допустив протиправну бездіяльність щодо неналежного розгляду заяви позивача від 5 вересня 2023 року про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Суддя зобов’язала військкомат розглянути заяву про надання відстрочки, згідно статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Рішення ще можна оскаржити.