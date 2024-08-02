Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав місцевого мешканця, який двічі відмовився проходити військово-лікарську комісію, винним в ухиленні від військового обліку. Суд призначив йому 5100 грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, мешканця Ужгорода Романа Х. у грудні 2023 року доставили у місцевий ТЦК та СП і йому двічі запропонували пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), але військовозобов’язаний відмовився проходити огляд.

Щодо жителя Закарпаття порушили кримінальну справу через ухилення від військового обліку. Обвинувальний акт розглянули у спрощеному режимі, а Роман Х. повністю визнав свою провину. Справу розглянула суддя Ірина Логойда, яка дослідила надані матеріали та визнала ужгородця винним у кримінальному правопорушенні, призначивши покарання – 5100 грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.