Рахівський районний суд Закарпатської області визнав місцеву мешканку винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, бо її 15-річний син незаконно переправляв ухилянтів за кордон. Покарати хлопця суд не зміг, бо він є неповнолітнім, а його матері доведеться сплатити 1700 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, близько 03:00 19 травня неповнолітнього сина Руслани Тимчук затримали за сприяння у незаконному переправленні чоловіків призовного віку за кордон. Оскільки 15-річний хлопець є неповнолітнім, на його матір поліція склала протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків, бо вона «ухилялась від обов’язків щодо забезпечення необхідних умов виховання свого сина».

На засідання суду матір підлітка не прийшла та не подала письмових заяв чи клопотань. Справу розглянув суддя Олена Попова, яка визнала закарпатку винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, призначивши покарання – 1700 грн штрафу, також вона має сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.