На Львівщині правоохоронці викрили нову схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Департамент військової контррозвідки СБУ спільно із СУ ГУ Національної поліції у Львівській області затримали організатора схеми, який за 30 тис. доларів обіцяв допомогти ухилянту переплисти річку Тиса та незаконного потрапити до Румунії.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, на Львівщині до чоловіка звернувся військовозобов’язаний, який хотів законно перетнути кордон. У нього не було підстав для перетину кордону під час воєнного стану, тому підозрюваний запропонував йому незаконно потрапити до Румунії. За 30 тис. доларів уродженець Дніпропетровщини, що проживає на Львівщині, пообіцяв допомогти ухилянту перетнути річку Тиса, організувати доїзд зі Львова до місця незаконного перетину кордону, надати вказівки та усе необхідне.

Клієнт погодився на пропозицію та 24 липня 2024 року передав половину суми (15 тис. доларів) знайомому організатора схеми, який не знав злочинного плану. Згодом організатора схеми затримали і порушили щодо нього кримінальну справу за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон).

З ухвал суду відомо, що під час обшуків у обвинуваченого вилучили особисті речі та документи, зокрема посвідчення громадської організації та добровольчого батальйону. Затриманому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти на волю під 584 тис. грн застави. Досудове розслідування у цій справі триває, процесуальний нагляд у справі здійснює Львівська обласна прокуратура.