Лікаря ортопеда-травматолога Самбірської центральної лікарні затримали після отримання 1000 доларів хабара за продовження чоловіку третьої групи інвалідності. За хабар він мав вплинути на посадовців МСЕК.

Як вказано у матеріалах справи, які є у розпорядженні ZAXID.NET, лікар ортопед-травматолог комунального закладу Самбірської міської ради «Самбірська центральна лікарня» наприкінці червня 2024 року, перебуваючи у медзакладі, запропонував чоловіку допомогти продовжити встановлену групу інвалідності. Лікар за 1000 доларів хабара обіцяв вплинути на представників Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи Самбірської міжрайонної МСЕК.

Травматолог 24 липня отримав 1000 доларів хабара у кабінеті Самбірської центральної лікарні, після цього медика затримали правоохоронці. Щодо нього порушили кримінальну справу за ч.2 ст.369-2 ККУ (зловживання впливом).

Суд обрав міру запобіжного засобу підозрюваному – нічний домашній арешт, а також арештував його авто BMW 318 (2014 року випуску). Досудове розслідування у цій справі триває.