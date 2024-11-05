Самбірський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок травматологу місцевої центральної лікарні Мар’яну Сенейку, який отримав від пацієнта хабар за продовження групи інвалідності. Суд призначив лікарю покарання – 40,8 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді, лікаря-травматолога Самбірської центральної лікарні Мар’яна Сенейка обвинувачували у вимаганні та отриманні хабаря за вплив на посадовців МСЕК. Лікар нібито повідомив пацієнта, що йому потрібно дати йому 1000 доларів за продовження третьої групи інвалідності. За хабар він вплине на посадовців МСЕК. Гроші Сенейко отримав наприкінці липня 2024 року, після чого його затримали правоохоронці.

Щодо лікаря порушили кримінальну справу. У суді він визнав свою провину та розповів, що його пацієнта у 2022 році прооперували через перелом хребта та встановили металоконструкцію. Операцію робили у Львові, а потім скерували до Мар’яна Сенейка для лікування та спостереження. У 2022 році чоловік оформив собі третю групу інвалідності. Коли термін встановленої групи завершувався, чоловік прийшов до лікаря. Його госпіталізували та надали виписку з історії хвороби. За словами Мар’яна Сенейка, він заповнив обхідний листок МСЕК і чоловік дав йому 1000 доларів, попросивши вирішити це питання, на що він погодився.

Справу розглянув суддя Володимир Галин, який дослідив усі матеріали справи. Він врахував дані про обвинуваченого, зокрема, що він раніше не судимий та перерахував 40 тис. грн для допомоги ЗСУ.

Суддя призначив лікарю 40,8 тис. грн штрафу, вилучені гроші мають повернути чоловіку, який давав хабар. Вирок ще можна оскаржити.