Залізничний районний суд Львова виніс вирок львів’янину Юрію Климковичу, який привласнив гроші для купівлі автомобіля для військовослужбовців ЗСУ. За шахрайство суд призначив Климковичу покарання – три роки обмеження волі.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, львів’янин наприкінці лютого 2023 року спілкувався зі своїм знайомим, який служив у ЗСУ, та запропонував свою допомогу у купівлі та доставці авто для потреб його бригади. Юрій Климкович згодом заявив, що зможе пригнати кросовер Honda CR-V за 89 тис. грн, на що військовий погодився. Львів’янин отримав гроші на купівлю машини, але автомобіль для ЗСУ так і не передав.

Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом шахрайства. До обвинувального акту було долучене клопотання про визнання львів’янином своєї провини. Справу розглянув суддя Андрій Кирилюк, який дослідив усі матеріали справи та дані про особу обвинуваченого, зокрема, що він уже був судимий за шахрайство у 2017 році. Суддя призначив львів’янину три роки обмеження волі. Вирок ще можна оскаржити.