Чоловік взяв гроші на купівлю Honda CR-V для військових і зник

Поліцейські викрили 33-річного львів’янина, який видурив гроші у військовослужбовців. Він обіцяв за 89 тис. грн пригнати з-за кордону позашляховик, але взяв гроші і на зв’язок більше не виходив.

За даними поліції Львівщини, 33-річний обвинувачений пообіцяв військовослужбовцю за 89 тис. грн купити та пригнати з-за кордону позашляховик Honda CR-V для потреб бригади, в якій той служить. Однак після отримання коштів на банківську картку, зловмисник на зв’язок більше не виходив. Гроші привласнив і витратив на власні потреби.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за шахрайство (за ч.1 ст.190 ККУ). На сьогодні розслідування завершили, матеріали скерували до суду. Обвинуваченому загрожує обмеження волі на строк до трьох років.